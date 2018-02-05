Комитет Госдумы поддержал закон о повышении МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru»
Он также рассказал о дате первого чтения законопроекта.
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«Первое чтение запланировано на 7 число», — сказал Нилов.
Ранее сообщалось, что в Госдуму поступил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая.