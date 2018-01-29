ООН предупредили о дефиците еды на Украине

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили для Совета безопасности ООН доклад о странах, где отсутствует продовольственная безопасность. В их числе оказалась и Украина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на выдержки из доклада.

«Дефицит продовольствия в странах, пострадавших в результате конфликтов, продолжает усиливаться, а это означает, что гуманитарные усилия по оказанию помощи и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными», — сообщается в докладе.

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Среди стран с дефицитом продовольствия, кроме Украины, оказались Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мал и пограничная территория в районе озера Чад.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на 2018 год решение конфликта в Донбассе.