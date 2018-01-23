Совет ЕС исключил восемь стран из «черного списка» офшоров

Совет Еврособза исключил восемь стран из «черного списка» офшоров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, из списка исключены Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея и Тунис.

«Совет согласился с тем, что исключение из списка было оправданным с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, которые были выявлены ЕС», — сказано в заявлении.

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Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе предложили исключить Панаму, ОАЭ, Южную Корею, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис из «черного списка» офшоров.

Также рассматривалось удаление из перечня Бахрейна, однако его в конечном счете порекомендовали оставить в списке стран «налогового рая».