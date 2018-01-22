Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин совершил рабочий визит в Германию на нефтеперерабатывающий завод Шведт.

В ходе визита состоялась встреча с менеджментом Rosneft Deutschland и руководством НПЗ.

Участники обсудили развитие бизнеса «Роснефти» в качестве самостоятельного игрока на немецком энергетическом рынке.

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«Мы рады, что сотрудничество «Роснефти» с европейскими партнерами не ограничивается исключительно поставками энергоресурсов. Мы реализуем совместные проекты, и в этом смысле Германия для «Роснефти» является одним из ключевых партнеров.

В ближайшие пять лет «Роснефть» планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории ФРГ не менее 600 млн евро. «Роснефть» ставит задачей стать для потребителей Германии не просто поставщиком углеводородов, а поставщиком целого спектра товаров и услуг», - отметил Сечин.

«Сегодня наша компания является акционером трех крупных нефтеперерабатывающих немецких заводов с общим объемом переработки 12,5 млн тонн нефти. Это более чем 12% от всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии. Наши заводы обеспечивают более 5 тысяч рабочих мест. А налоговые поступления только за истекший год, как ожидается, составят более 1,5 млрд евро, — пояснил глава «Роснефти».

«О значимости Германии как стратегического партнера свидетельствует и приглашение выдающегося немецкого политика Герхарда Шредера на пост главы совета директоров «Роснефти». Господин Шредер – не только знаковый политический деятель, но и авторитетный экономист: для большинства экспертов очевидно, что именно работа правительства Герхарда Шредера и лично канцлера фактически обеспечила нынешнее устойчивое развитие экономики Германии.

В период руководства страной, господин Шредер успешно реализовал целый ряд крупнейших энергетических проектов, в результате которых в Германии появился крупный, влиятельный игрок, способный обеспечить конкурентоспособность страны на мировом энергетическом рынке. Таким образом, была заложена основа энергетической безопасности всей современной Европы, в том числе и за счет укрепления российско-германского сотрудничества», — отметил Сечин.