Набиуллина сообщила о завершении послекризисного восстановления экономики России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что послекризисное восстановление российской экономики произошло. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы ожидали, что к концу 2017 года завершится период восстановления после кризисного падения. По сути, это произошло», — сказала Набиуллина на Гайдаровском форуме.

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Она подчеркнула, что темпы роста ВВП России в 2017 году были на тех уровнях, которые ожидал Центробанк.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что профицит бюджета России в текущем году составит чуть меньше 2%.