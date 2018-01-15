МЭР оценивает инфляцию в январе в 0,4-0,5%

Министерство экономического развития оценивает инфляцию в России в январе текущего года в 0,4-0,5%. Об этом сообщается в материалах министерства.

«В январе, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в терминах последовательных приростов составит 0,4-0,5% месяц к месяцу, в годовом выражении — 2,3-2,5%», — заявили в министерстве.

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Эксперты подчеркнули, что инфляция при условии отсутствия негативных погодных шоков весь год будет находиться ниже отметки в 4%.

Ранее сообщалось, что инфляция в России с начала 2018 года составила 0,2%.