Мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2014 года

Мировые цены на продовольствие в 2017 году выросли до максимальных значений 2014 года. Об этом сообщается в материалах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

«Среднее значение ИПЦФ (индекс продовольственных цен ФАО) за 2017 год в целом составило 174,6 пункта, что на 8,2% выше, чем в 2016 году; таким образом, ИПЦФ достиг своего максимального среднегодового уровня с 2014 года», — заявили в организации.

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Также в ФАО добавили, что в прошлом году было зафиксировано резкое падение цен на сахар, в то же время цены на молочную продукцию и мясо значительно увеличились, а цены на зерновые и масла продемонстрировали умеренный рост.

Ранее сообщалось, что ЕК повысила прогноз по росту мировой экономики.