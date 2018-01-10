Bank of America поместил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик

Россия обогнала Китай и Южную Корею, и заняла первое место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bank of America Merrill Lynch. Об этом сообщает RNS.

«Два лидера топ-10 глобальных развивающихся рынков поменялись местами, Россия возглавила список 10 главных развивающихся рынков на основе средних значений по наиболее важным показателям. Россия преуспевает с точки зрения использования заемного капитала, она имеет самый низкий госдолг среди развивающихся экономик наряду с низким долгом частного сектора как на внутреннем, так и на международном рынках», — заявили в Bank of America.

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Уточняется, что на втором месте расположился Китай, на третьей строчке — Южная Корея, на четвертой и пятой — Индонезия и Индия.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России.