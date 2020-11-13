«Способность успешно работать в непростых условиях»: выручка «Роснефти» выросла почти на 40%

«В отчетном периоде компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды. EBITDA третьего квартала 2020 года не только более чем в два раза превысила уровень второго квартала, но и оказалась выше уровня первого, когда макроэкономическое окружение еще не находилось под влиянием коронавирусных ограничений», - заявил в пятницу глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя отчётность.

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Так, в третьем квартале EBITDA «Роснефти» в 2,2 раза превысил аналогичный показатель второго квартала и в 1,2 раза - первого, составив 366 млрд рублей. Эти показатели обусловлены, в первую очередь, восстановлением цен на нефть.

Обгоняя мировых мейджоров

В результате по итогам квартала «Роснефть» стала лидером по росту EBITDA ($5 млрд, рост на 100%) среди международных конкурентов. По динамике роста «Роснефть» обогнала таких мейджоров, как ExxonMobil (34,8%), Chevron, Shell (74,2%), BP (5,3%), Petrobras (81,8%), PetroChina (35,5%), Equinor (35,9%) и др.

Выручка «Роснефти» в отчетном периоде выросла почти на 40%, достигнув 1,439 трлн рублей.

По итогам июля-сентября СДП «Роснефти» достиг 146 млрд рублей ($2 млрд). За девять месяцев этот показатель достиг 352 млрд рублей ($5,4 млрд), а показатель доходности СДП «Роснефти» (18,6%) выше, чем у ExxonMobil (-2,3%), Chevron (2,2%), BP (7,1%), PetroChina (-3,1%) и Equinor (0,9%).

«За девять месяцев текущего года «Роснефть» сгенерировала свободный денежный поток в сумме 352 млрд рублей или $5,4 млрд, что позволило нам не только полностью выполнить обязательства перед акционерами по выплате дивидендов за 2019 год, но и продолжить снижение долга», - отметил Сечин.

По его словам, с начала года сумма финансового долга и торговых предоплат была снижена на $5,7 млрд долларов.

При этом продолжилось улучшение структуры долга с увеличением его долгосрочной части с 76% до 83%. На конец отчетного квартала сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий в 1,8 раза превысила краткосрочную часть финансового долга. Это является еще одним доказательством устойчивой финансовой позиции «Роснефти».

«Менеджмент будет продолжать работать над дальнейшим повышением эффективности на всех направлениях деятельности компании, — отметил Сечин. — Мы надеемся, что рынок позитивно воспримет способность компании снижать абсолютный размер долга и предоплат, а также сохранять высокий уровень финансовой устойчивости в сложных макроэкономических условиях».

В свою очередь, капитальные затраты компании в январе-сентябре составили 569 млрд рублей ($8 млрд), снизившись на 10,3% в годовом выражении.

В марте текущего года «Роснефть» приступила к реализации программы приобретения собственных акций и глобальных депозитарных расписок. Суммарно с начала реализации программы банк UBS, выступающий в роли независимого агента, выкупил с рынка свыше 78 млн акций и ГДР на общую сумму порядка $370 млн (по состоянию на 06.11.2020).

Выросли и котировки акций «Роснефти»: +44,3% на фоне роста индекса МосБиржи нефти и газа на 19,2%.

Наиболее привлекательна для инвестиций

В октябре аналитики «Райффайзенбанка» назвали «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестирования среди нефтяных компаний. По их словам, в текущих реалиях компания может оказаться более устойчивой, чем другие российские нефтяные компании, к изменениям налогового режима.

По оценкам аналитиков «Райффайзенбанка», EBITDA «Роснефти» в 2021 году меньше всего пострадает от изменений в налоговом режиме — снижение на 3% против 10% в среднем для российской нефтяной отрасли («Татнефть» и «Газпром нефть» могут потерять больше всех — 14%, «Лукойл» — 8%).

В октябре «Роснефть» была признана крупнейшей по выручке российской компанией 2019 года по версии двух авторитетных рейтингов – «РБК 500» и «RAEX-600».

В обоих рейтингах нефтяная компания впервые за долгие годы обошла бессменного лидера – «Газпром».

«На протяжении многих лет «Роснефть» активно работала над диверсификацией своих экспортных потоков, и сегодня мы можем увидеть результаты этой работы, — говорит управляющий партнёр WMT Consult Екатерина Косарева. — А в 2021-2022 годах компания вернется к генерированию рекордного денежного потока и продемонстрирует высокие финансовые результаты».

Добыча больше, чем у ExxonMobil, Chevron, Shell и BP

По итогам девяти месяцев объем добычи жидких углеводородов составил 4,19 млн баррелей в сутки (155,0 млн тонн). Таким образом, по показателю уровня добычи жидких углеводородов «Роснефть» сохраняет лидирующие позиции в мире,

обгоняя ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, PetroChina и других.

При этом динамика добычи углеводородов «Роснефти» в третьем квартале почти на 25% выше, чем средняя по рынку.

Для обеспечения выполнения обязательств в рамках нового соглашения ОПЕК+ «Роснефть» использует эффективное управление фондом скважин, включающее ограничение дебитов без консервации скважин, периодическая эксплуатация скважин, оптимизация программы ГТМ на действующем фонде.

В третьем квартале «Роснефть» на 16% нарастила проходку в эксплуатационном бурении – до более 3 млн м, по итогам 9 месяцев этот показатель достиг 7,9 млн м (рост на 1,2%). При этом количество наиболее эффективных новых горизонтальных скважин достигло 1,2 тыс. единиц, увеличившись на 1% к прошлому году.

В январе-сентябре добыча на месторождениях Эргинского кластера была увеличена на 1,1% год к году и достигла 15,2 млн баррелей (2,1 млн тонн за период). В рамках реализации проекта по разработке Даниловского нефтегазодобывающего кластера ведется подготовка к запуску в 2020 году Северо-Даниловского месторождения.

В результате геологоразведочных работ открыто 46 новых залежей и 6 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 50 млн т.н.э.

Лидер в РФ по переработке

«Роснефть» занимает лидирующую позицию в российской нефтепереработке. Так, объем переработки нефти принадлежащими НК «Роснефть» российскими заводами вырос в третьем квартале почти на 5% по отношению к предыдущему кварталу и составил 22,5 млн тонн. Суммарно за девять месяцев объем нефтепереработки достиг 70 млн тонн.

На немецких заводах, принадлежащих «Роснефти», объем переработки вырос в июле-сентябре на 17,1% - до 2,9 млн тонн. За девять месяцев на заводах в Германии было переработано 8,2 млн тонн, что на 14,2% больше год к году.

В январе-сентябре «Роснефть» поставила в страны дальнего зарубежья 85,3 млн тонн нефти (из них 23,5 млн тонн - в третьем квартале). По итогам девяти месяцев компания реализовала 76,8 млн тонн нефтепродуктов (из них 24,1 млн тонн нефтепродуктов – в третьем квартале).

На внутреннем рынке РФ в январе-сентябре «Роснефть» реализовала 28 млн тонн нефтепродуктов.

Компания является лидером по объемам продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж, благодаря чему перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива в 3 раза.

В отчетном периоде Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть», начала выполнять заправки «в крыло» в аэропорту немецкого города Штутгарт.

Кроме того, «Роснефть» и Яндекс в мае запустили совместный проект по дистанционной оплате топлива через мобильное приложение Яндекс.Заправки. В июле «Роснефть» стала первой российской компанией, которая запустила дистанционную оплату топлива на плавучих АЗС. В январе-сентябре «Роснефть» выпустила 1,4 млн виртуальных карт лояльности, прирост к предыдущему кварталу составил 24%.

Устойчивое развитие

«Роснефть» уделяет повышенное внимание инициативам в области устойчивого развития.

В третьем квартале компания начала подготовку проекта Плана по углеродному менеджменту до 2035 года, который предоставит долгосрочную рамочную основу ее развития в контексте низкоуглеродного развития экономики.

«Роснефть» финансирует социальную сферу, и показательным примером здесь является город Тулун в Иркутской области.

Там еньше чем за год «Роснефть» построила школу на 1275 детей, которая открылась 1 сентября. Компания координировала подключение школы к внешним сетям, дорог, электроэнергетики, воды, канализации. В школе впервые два бассейна открыты сразу, есть спортивный зал, библиотека, актовый зал, тематически оформленные холлы.

«Роснефть» продолжила работу по укреплению своих позиций в международных рейтингах даже в течение этого непростого года.

Так, недавно одна их ведущих мировых инвестиционных компаний LGIM, под управлением которой находятся более $1,5 трлн, улучшила оценку «Роснефти» на рекордные 80% в ходе оценки деятельности НК по вопросам изменения климата.