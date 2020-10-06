«В пределах тысячи»: сколько будет стоить вакцина от COVID-19

В ФАС назвали стоимость российской вакцины против коронавируса. По словам главы службы Игоря Артемьева, она не будет превышать 1 тыс. руб. за дозу.

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«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — отметил он.

Артемьев добавил, что «будет своеобразная формула», когда тариф будет установлен по определению себестоимости, так как сейчас «нет базы сравнения с другими странами».

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — приводит его слова ТАСС.

При этом Артемьев не уточнил, о какой конкретно вакцине идет речь, так как в России их разрабатывается три.

Он обратил внимание, что пока официальное свидетельство о регистрации препарата есть только в России, анализ по референтным странам в данном случае ничего не даст. По его словам, остальные компании пока еще испытывают свои вакцины.

«Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас», — отметил он.

В Москве в начале сентября уже начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. Спустя два дня после начала были привиты первые участники.

Всего в исследовании примут участие 40 тыс. человек, причем добровольцем может стать любой человек, проживающий в Москве. 10 тыс. из участников получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Вакцинация осуществляется бесплатно. Испытания проводятся на базе уже 16 столичных медицинских учреждений.

Глава ФАС также затронул вопрос стоимости препарата для лечения коронавируса. «В России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим», — обратил внимание Артемьев.

Он подчеркнул, что в этом случае ФАС не допустит такой высокой стоимости препарата. По его словам, служба при установлении стоимости будет использовать метод сравнительных характеристик по референтным странам, так как за рубежом такие аналогичные лекарства уже производятся.

Ранее в сети разгорелся спор из-за стоимости российского препарата от коронавируса «Арепливира». По словам главы «Промомед» Андрея Младенцева, это лекарство поступило в аптеки крупных российских городов по 12 320 руб. за упаковку. В ней 40 таблеток по 200 мг.

В то же время препарат с аналогичным составом «Коронавир» будет стоить от 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток по 200 мг.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года.

Летом темпы роста в России и других странах немного снизились, но с сентября они начали набирать новые обороты.

Так, в России ежедневно растет заболеваемость. За последние сутки в 83 регионах страны было выявлено 11 615 новых случаев коронавируса. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни.

За тот же период времени умерли 188 пациентов, выздоровели 6 252 человека.

Самый большой прирост наблюдается в Москве. Здесь за сутки зарегистрировано 4 082 жителя города, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.