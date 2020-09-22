Коалиция против «Северного потока — 2»: в ФРГ указали на раскол в ЕС

Намерение американских властей создать коалицию против российского газопровода «Северный поток — 2» указывает на раскол в Европейском союзе. Об этом в комментарии РИА «Новости» сказал депутат бундестага, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт.

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«Сценарий, о котором говорит [госсекретарь США] Майк Помпео, был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом», — отметил парламентарий.

Собеседник агентства полагает, что давление со стороны Вашингтона на несогласных, вероятно, будет возрастать.

Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США собираются создать коалицию для предотвращения завершения «Северного потока — 2».

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток — 2» создает риск для Европы, так как она становится зависима от поступающего из России газа, а также угрожает Украине. Мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2» не будет завершен, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — сообщил он. Госсекретарь добавил, что это «глубоко волнует многих немцев».

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал заявления Помпео показательными. К подобного рода высказываниям он отнес и призыв американского президента Дональда Трампа к ФРГ выйти из «Северного потока — 2», а также угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.

«Помимо таких откровенных демаршей, американцы развернули кампанию давления на европейские страны по различным конфиденциальным каналам с требованием заблокировать строительство «Северного потока — 2», — констатировал Нарышкин.

Он посчитал неудивительным то, что проект подвергается «наиболее одиозным нападкам со стороны Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность».

Нарышкин также указал, что логика Запада, согласно которой доходы, полученные Россией от поставок газа Европе, идут на создание угроз европейской стабильности, не выдерживает критики.

«С таким же успехом можно было бы утверждать, что экспортная выручка США используется для подавления протестов в Портленде, а продажи французских вин и устриц способствуют систематическому избиению «желтых жилетов». Но мы же не опускаемся до такого абсурда», — добавил Нарышкин.

Глава СВР уточнил, что отказ от проекта может принести большинству европейцев существенный ущерб, и они это понимают.

Нарышкин выразил надежду на здравый смысл ЕС перед холодной зимой. «Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении «Северного потока — 2» по принципу: «Назло бабушке отморожу уши». Тем более, что зиму обещают холодную и газа потребуется много», — подчеркнул директор службы.

Вашингтон, пытаясь продвинуть свой СПГ в Европу, активно противодействует российскому «Северному потоку — 2». В частности, чтобы предотвратить строительство газопровода, американские власти в начале этого года ввели санкции. Эти ограничения привели к выходу из реализации проекта основного трубоукладчика — швейцарской компании Allseas.

Но несмотря на все ограничения, в России считают, что трубопровод будет завершен.

«Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед. И можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак в эфире канала «Россия-1».