Малому помалу: чего ждать бизнесу от Центробанка

ЦБ проведет в пятницу заседание, на котором в очередной раз должна быть снижена ключевая ставка. В том, что снижение произойдет, не сомневается ни один из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов. Вопрос только в масштабе снижения — разброс мнений по этому поводу — от 0,5% до 1%.

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На заседании в марте совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. В апреле ЦБ снизил ставку до 5,5%. Обоснование для сохранения ставки было предсказуемым — из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть и ослабления национальной валюты.

О том, что шаг снижения ключевой ставки на заседании 19 июня будет значительным, намекала сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Еще в мае она заявляла, что во втором квартале экономика может рухнуть на 8%. А прогноз по году — минус 4 - 6%.

Провальным второй квартал станет в первую очередь из-за сокращения добычи нефти, что отнимет от экономического роста, как минимум, 1%, отмечала глава ЦБ.

Узбекский путь центробанка РФ

Неудивительно, что на фоне таких заявлений бизнес ждет кардинальных шагов регулятора по снижению ключевой ставки, после чего экономика могла бы получить более доступные кредиты. «Фактически все страны в рамках своих антикризисных пакетов существенно снизили ключевые ставки в последнее время. В России этот шаг также необходим, в том числе и для повышения доступности заемных средств как для предприятий, так и для населения», — говорит руководитель Экспертного центра при уполномоченном по правам предпринимателей Анастасия Алехнович.

На развивающихся рынках, к которым относится и Россия, в июне уже три страны резко понизили свои ставки рефинансирования. В Армении ЦБ снизил ставку сразу на 0,5% — до 4,5%.

Это было уже третье снижение ставки в Армении в этом году. «Учитывая замедление внешнего и внутреннего спроса, нынешнюю низкую инфляционную среду и негативное влияние высокого уровня неопределенности, совет ЦБ считает целесообразным понизить ставку рефинансирования с более широким шагом», — отмечается в сообщении армянского ЦБ. Таргет по инфляции в Армении такой же, как в России — 4%.

Центробанк Бразилии 17 июня понизил ставку рефинансирования сразу на 0,75%, до очередного рекордного исторического минимума в 2,25%.

Центробанк Узбекистана 11 июня сохранил основную ставку без изменений. Но на прошлом заседании регулятор принял решение снизить основную ставку сразу на 1% — с 16% до 15% годовых. Узбекский регулятор и далее намерен революционно снижать ставку до ориентира в 5% к 2023 году.

Вполне допустимо предположить, что российский Центробанк в этот раз снизит ставку на 1%, отмечает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. «Вероятность реализации шага снижения на 0,75% также присутствует, однако мы ожидаем, что пониженная инфляционная конъюнктура, а также необходимость поддержки потребительского спроса станут решающими факторами в пользу более решительного снижения ставки», — говорит Покатович.

Как достаточно высокую оценивают такой шаг снижения ключевой ставки и в «Райффайзенбанке». «Стабильная инфляция, сейчас в районе 3%, — это аргумент в копилку снижения ставки. Но не основной. В текущих беспрецедентных условиях регулятор вынужден действовать «по ситуации», которая, с одной стороны, должна учитывать необходимость финансирования бюджетного дефицита (через ОФЗ), а с другой стороны — находиться в тренде монетарной политики, когда подавляющее большинство центробанков развивающихся стран снижают ставки», — говорит ведущий аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай.

Впрочем, эксперт уточняет, что в последние недели с хорошими перспективами восстановления цен на нефть масштаб бюджетных проблем снижается, и не исключено, что ЦБ может ограничиться и менее агрессивным снижением. Только на 0,5 - 0,75%.

Гендиректор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов считает, что бизнес вправе ждать улучшения условий кредитования особенно для малых и средних предприятий, оказавшихся в тяжелых условиях из-за действия ограничительных мер в связи с пандемией.

«Несмотря на обилие программ, банки неохотно выдают кредиты компаниям, особенно из пострадавших отраслей, оценивая риски невозврата, — говорит Панов.

Одного снижения ключевой ставки для оживления кредитования предприятий недостаточно. Нужно параллельно смягчать нормативы обязательного резервирования в ЦБ РФ, которое сейчас снижает рентабельность операционной деятельности банков и заставляет держать высокие проценты, добавляет Панов.

Лучше больше и чаще

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что чем ниже будут ставка ЦБ, тем лучше. «Если бы ЦБ снизил ставку до 3%, это было бы самое правильное. Обстановка такая, что сейчас срочно необходимы кредиты нашему малому и среднему бизнесу. Экономическое положение очень тяжелое, два месяца все простаивали. Тут чем больше снизят, тем лучше», — говори Юденков, отмечая при этом, что ЦБ, скорее всего, не готов к резким движениям.

«Наш ЦБ не любит резких движений. Он считает что снижение на 0,5% уже хорошо. А на самом деле, здесь еще одна проблема, это объем денежной массы. Он, к сожалению, не увеличивается теми темпами, которыми снижается ключевая ставка. Нужны не только возможности взять кредит по низкой процентной ставке, но и объемы нужны. А количество денег сейчас ограничено в экономике», — говорит Юденков.

По словам эксперта, денег для инвестирования сейчас практически нет. «Эта проблема, о которой не любят говорить. Но если посмотреть на статистику, 90% кредитов, которые осуществляются, это средства самих предприятий, а не банковские кредиты», — заключает Юденков.

«Никакие ключевые ставки в нынешней ситуации ни на что не повлияют. Необходима принципиально иная финансовая и промышленная политика, основанная на целевом финансировании внутреннего производства товаров первой необходимости и политики стимулирования внутреннего спроса, тем более, что безработица в ближайшей перспективе будет расти», — утверждает ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.