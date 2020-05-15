«Прибыль составила 39 млрд руб.»: эксперты о бумажном убытке «Роснефти»

В I квартале «Роснефть» зафиксировала чистый убыток в размере 156 млрд руб. ($2 млрд), что обусловлено в основном эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) из-за ослабления рубля и переоценки валютных обязательств.

Реклама

Основным фактором, оказавшим влияние на показатели компании – падение мировых цен на нефть (на 18,5%), вызванное снижением спроса в связи с пандемией коронавируса, негативные ожидания участников рынка в преддверии прекращения действия соглашения ОПЕК+, а также курсовые разницы. Несмотря на эти факторы, положение компании остается и будет оставаться стабильным.

Другие мейджоры продемонстрировали более низкий результат: ВР получила убыток в $4,4 млрд, Eni – $3,2 млрд, PetroChina – $2,3 млрд, Sinopec – £2,7 млрд. Американская ExxonMobil впервые за 32 года получила убыток по итогам I квартала.

Выручка «Роснефти» в январе-марте достигла 1,765 трлн рублей ($27,6 млрд), EBITDA – 309 млрд рублей ($4,9 млрд). Эти показатели превысили консенсус-прогноз, составленный на основании ожиданий аналитиков ведущих инвестбанков.

На этом фоне «Роснефть» продолжает реализацию программы приобретения собственных акций в соответствии с ранее озвученными параметрами. Выкуп собственных акций компания начала в марте, к настоящему времени на открытом рынке уже выкуплено более 33 млн акций/ГДР компании.

А ряд крупнейших нефтяных компаний заявили о приостановке программ обратного выкупа акций, в частности: Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total, Repsol.

«В ситуации, когда многие мировые нефтегазовые компании принимают решения о снижении дивидендов и прекращении программ выкупа акций, решения компании о продолжении распределения денежных средств акционерам говорят о нашей уверенности в способности не только успешно справиться с новыми вызовами, но и выйти из сложившейся непростой ситуации лидером отрасли. Такая стратегия, надеемся, будет положительно оценена финансовым сообществом и найдет отражение в стоимости акций Компании», - отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть» даже в сложившейся ситуации продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед акционерами. НК имеет один из самых высоких в отрасли коэффициентов выплаты дивидендов, который составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.

Общая сумма дивидендных выплат за 2019 год может составить рекордные 354,1 млрд руб (33 руб. 41 коп. на акцию) – это является рекордным показателем в истории компании. На фоне текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок.

Свободный денежный поток «Роснефти» сохранился на уровне аналогичного периода 2019 года и составил $3,5 млрд превысил аналогичные показатели почти всех мейджоров отрасли. Среди них: ExxonMobil ($0,3 млрд долларов), Chevron ($1,6 млрд), Equinor ($2,5 млрд). При этом такие компании, как BP, PetroChina, Eni, Total и Sinopec в отчетном квартале получили отрицательный свободный денежный поток.

«Значительное ухудшение макроэкономического окружения, в котором работает компания, не могло не оказать существенного негативного влияния на финансовый результат. Тем не менее негативные неденежные статьи не оказали влияния на нашу способность генерировать свободный денежный поток», - прокомментировал результаты глава «Роснефти».

Капитальные затраты компании в I квартале составили 185 млрд рублей (2,8 млрд долларов), снизившись на 15,9% квартал кварталу и на 13,6% год к году. Снижение обусловлено негативной макроэкономической конъюнктурой.

«С учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму [на 2020 год] на уровне 750 миллиардов примерно», - докладывал Игорь Сечин президенту Владимиру Путину в начале этой недели. Оптимизация необходима для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании, сказал он.

На фоне сложившейся ситуации многие мейджоры снизили прогнозы капитальных затрат на 2020 год. В частности: Shell снизила прогноз на 20% (до $20 млрд), Equinor - также на 20% (до $8,5 млрд), BP и Total – на 25% (до $12 млрд и $14 млрд).

Генерирование денежного потока позволило компании продолжить последовательное сокращение долговой нагрузки. В I квартале сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на $9 млрд или 11%. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода составило 1,5x в долларовом выражении.

«Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу с показателем $2,9 на б.н.э. (191 рубль), который снизился на 6,5% относительно предыдущего квартала. Для сравнения аналогичный показатель за I квартал у британской BP (без учета добычи «Роснефти») составляет $7,07 на б.н.э.

Капитальные затраты компании в I квартале составили 185 млрд рублей ($2,8 млрд долларов), снизившись на 15,9% квартал кварталу и на 13,6% год к году. Снижение обусловлено негативной макроэкономической конъюнктурой.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов признает, что «Роснефть» оказалась в достаточно сложной ситуации из-за падения цен на нефть, но держит, тем не менее, удар.

«Из-за курсовых разниц получился убыток, который носит во многом бумажный характер. Но если мы скорректируем этот бумажный убыток и отразим эффект от возврата экспортных пошлин – то компания скорее получила прибыль в районе 39 млрд рублей, по нашим оценкам», — говорит Суверов.

«Важно, что компания продолжает генерировать свободный денежный поток, который остался на уровне аналогичного периода 2019 года в долларовом выражении, и за счет этого «Роснефть» реализует по-прежнему свои проекты в части снижения финансового долга. Финансовый долг и торговые обязательства сократились на 11% в первом квартале, и сейчас чистый долг к EBITDA составляет 1,5 - это приемлемый, хороший уровень для кредиторов и инвесторов, — замечает эксперт. — Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, компания сохраняет программу байбека , то есть покупает акции с рынка и привержена своей дивидендной политике, а именно выплачивает 50% чистой прибыли в качестве дивидендов».

«У компании лучше результаты, чем у мировых мейджоров, благодаря низким затратам на добычу и качественной ресурсной базе, а также диверсифицированной клиентской базе, Роснефть является экспортёром нефти не только в Европу, но и в Китай, — говорит Суверов. — В такой непростой ситуации отрасли необходима поддержка – она может заключаться в снижении тарифов на прокачку, которые неоправданно выросли, налоговых стимулах на геологоразведку, без которой нет будущего, и доступу к банковскому финансированию».

Кроме того, «Роснефть» в январе-марте продолжила развитие ключевых добычных активов с акцентом на внедрение новых технологий. Суммарная добыча жидких углеводородов на новых активах, в доле НК в I квартале 2020 г выросла на 17%, до 5,1 млн т.

В отчетном периоде был минимизирован негативный эффект от низких цен нефти за счет поставок по долгосрочным контрактам — они превысили 90% экспорта «Роснефти».

НК в январе-марте увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье на 1,6%, до 28 млн т.

В январе-марте 2020 года «Роснефть» на фоне ограничений ОПЕК+ снизила добычу нефти и конденсата на 1,1%, до 57 млн т. НК в I квартале 2020 г на фоне ограничений ОПЕК+ снизила добычу углеводородов на 2,5%, до 5,7 млн б.н.э в сутки.

«Роснефть» в январе-марте нарастила переработку нефти на НПЗ на 6,9%, до 28,7 млн т. Компания в I квартале 2020 года увеличила выпуск нефтепродуктов на российских НПЗ на 5,9%, до 25 млн т.

НК в январе-марте перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в 2 раза. В апреле прекратила участие во всех добычных и нефтесервисных проектах в Венесуэле, а также соответствующие торговые операции.

«Роснефть» предпринимает все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19.

Так, план первоочередных мер по обеспечению стабильности работы компании в период пандемии ставит абсолютным приоритетом здоровье и безопасность людей. «Роснефть» производит на своих мощностях и реализует на внутренний рынок продукцию, ориентированную на борьбу с коронавирусом.

Почти 90% сотрудников центрального аппарата, свыше 51 тыс. сотрудников обществ Группы работают удаленно с эффективной ИТ-поддержкой современными средствами связи с соблюдением норм защиты конфиденциальной информации.

В рамках реализации стратегии «Роснефть-2022» Компания продолжает фокусироваться на строительстве высокотехнологичных скважин, которые обеспечивают более эффективную разработку залежей и повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин.

По итогам отчетного квартала глубина переработки увеличилась до 73,8%, выход светлых нефтепродуктов - до 56,9%.

В январе-марте продолжилось наращивание объемов производства и реализации малосернистого остаточного судового топлива RMLS 40, соответствующего введенным с начала 2020 г. требованиям IMO. В адрес отечественных и иностранных судовладельцев поставлено 112 тыс. т RMLS 40 с Комсомольского НПЗ, Ачинского НПЗ и «Башнефть-Уфанефтехим».

Использование данного топлива способствует минимизации воздействия водного транспорта на окружающую среду.

В отчетном периоде розничный бизнес продемонстрировал стабильные результаты работы, основной фокус направлен на сохранение объемов реализации, прежде всего за счет работы с корпоративными клиентами, рост объемов реализации которым составил 5% год к году.

Несмотря на тяжёлые условия, пандемию, «Роснефть» продемонстрировала достаточно хорошие производственные результаты, говорит старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.

«Это объясняется всей стратегией компании, которую она развивала на протяжении последних лет. Прежде всего, это сокращение издержек – компания сегодня показывает одни из самых низких издержек не только в России, но и в мире. За первый квартал этого года издержки составили $2,9 на баррель нефтяного эквивалента – то есть это около 191 рубля. И они даже снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечает эксперт.

«Сравним с компанией BP – если учитывать её долю в «Роснефти», аналогичные издержки составляют $7,07 на баррель нефтяного эквивалента. Но кроме того, одним из направлений стратегий «Роснефти» является ставка на собственный сервис, что также снижает издержки и повышает прочность, устойчивость её ко всем внешним влияниям. Компания продемонстрировала очень хорошую финансовую устойчивость. Несмотря на все эти внешние потрясения, «Роснефть» снижает объем своего долга и обязательств.

Несколько снижаются капитальные затраты, что вызвано пандемией. В долгосрочном плане, это фактор неблагоприятный, но в краткосрочном плане повышает устойчивость производственного бизнеса и позволяет организовать производство с минимальными затратами», — пояснил Андрианов.

«Что касается новых активов – здесь, конечно, хотелось бы особо отметить проект «Восток-Ойл». Игорь Сечин доложил президенту России о бурении эксплуатационной скважины на Западно-Эргинском нефтяном участке. Это проект – один из крупнейших в мире, не только в России. Ресурсы потенциала оцениваются примерно в 5 млрд тонн, и добыча будет неизбежно расти. По оценкам «Роснефти», к 2024 году она может составить 25 млн тонн, а к 2027 – 50 млн тонн. На горизонте тридцатых годов она может превысить 100 млн тонн, выйти на рубеж 115-ти. Это позволит обеспечить загрузку Северного морского пути, задача эта ставилась президентом в том числе нефтегазовой отрасли. Несомненно, этот новый проект будет являться основой стратегии «Роснефти» и будет иметь значение в рамках всего мирового нефтегазового комплекса в период восстановления после этой тяжелой ситуации с пандемией», — подчеркнул аналитик.