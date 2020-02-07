Лучше не будет: Пушков высмеял снятие части санкций Лондоном

Отмена британскими властями пошлин на часть российской продукции не означает улучшения отношений между двумя державами. Об этом в своем твиттере написал сенатор Алексей Пушков, передает РИА «Новости».

«Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва — один из признанных лидеров мировой политики», – подчеркнул он.

Ранее министерство внешней торговли Великобритании опубликовало перечень товаров, которых касается корректировка политики в области торговых контрмер после «брексита» – выхода страны из состава Евросоюза, состоявшегося 31 января.

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Теперь Лондон будет в отдельном порядке договариваться с другими государствами о правилах торговли.

По завершении переходного периода – он продлится до 31 декабря 2020 года – Лондон отменит ограничения на российскую алюминиевую фольгу, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части мочевину и частично – на нитрат аммония. Однако

многие другие позиции остаются под санкциями – холоднокатаная листовая сталь, электротехническая сталm и продукция горячего проката из легированной стали.

Кроме продукции из России в списке присутствуют товары из других стран, в числе которых Белоруссия, Бразилия, Индия, КНР, Малайзия, Республики Корея, США, Турция и Украина.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте из Великобритании выслали 23 российских дипломатов, Москва ответила зеркально, отвергнув обвинения.

В декабре 2018 года посольство России в Великобритании заявило об обострении «шпиономании» в британском обществе. По словам представителя посольства РФ в Великобритании, Лондон пытается максимально оградить британскую общественность от контактов с российскими дипломатами. Источник отметил, что новый виток антироссийских настроений усложняет нормальную работу дипмиссии РФ.

В феврале 2019 года замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заявил, что в отношениях Лондона и Москвы есть «серьезные разногласия». Он добавил, что Лондон придерживается жесткой позиции по вопросу так называемого «дела Скрипалей», а для того, чтобы отношения изменились, Россия должна «действовать как ответственный международный партнер».

Британия при этом вовсе не стремится сближаться с Россией — напротив. Руководитель объединенного командования Королевских вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Москва может возобновить «Большую Игру» — геополитическое соперничество за господство в Южной и Центральной Азии.

Сандерс считает, что в связи с угрозой возобновления «Большой игры» чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA должен работать постоянно.

Он добавил, что правительству Британии необходимо найти новый способ координации всех национальных ресурсов, от военных средств до агентств по реагированию на гражданские кризисы, подобных отравлению британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

10 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что после Brexit Лондон собирается вводить свои, независимые от Евросоюза санкции – за нарушение иностранцами прав человека. Под первый удар попадут граждане Саудовской Аравии, Ливии, Северной Кореи, а также россияне. Режим санкций должен начать действовать после Brexit, назначенного на 31 января 2020 года.

Собеседники FT полагают, что Рааб таким способом хочет продемонстрировать намерение Лондона «играть роль мирового лидера» после разрыва с ЕС.

Британский министр иностранных дел еще в августе 2019 года говорил, что Лондон намерен ввести в действие «поправку Магнитского» к закону о санкциях уже после Brexit. По его словам, он ознакомился с канадским опытом по применению аналогичной поправки для борьбы с нарушениями прав человека. Глава Форин-офиса также отметил, что нарушители «по всему миру» столкнутся с последствиями: заморозкой активов в Британии и запретом на въезд в страну.