После Brexit: российские компании готовят к санкциям

Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза). Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым», — отметил Беляев.

Напомним, в последний раз отсрочка по Brexit у Лондона была до конца октября, однако покинуть ЕС тогда не удалось. В настоящее время выход отложен до 31 января 2020 года.

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Как отметил российский дипломат, риторика в Палате общин о возможных дополнительных санкциях против российских компаний вызывает у МИДа «откровенное недоумение».

«Осознают ли авторы этой инициативы возможные последствия, в том числе для собственных британских компаний, многие из которых заинтересованы в тесном взаимовыгодном сотрудничестве со своими российскими партнерами?» — спрашивает Беляев.

После решения покинуть ЕС Лондон озаботился вопросом санкционной политики и разработал в 2018 году закон о санкциях и отмывании денег (SAMLA). В случае выхода из ЕС без сделки он может сразу заработать.

В мае Палата общин одобрила документ, который позволит проводить автономную от Европы санкционную политику. Подразумевается, что если ранее санкции были результатом консенсуса в ЕС, то после Brexit Великобритания сможет их вводить сама. Полномочия применять санкции перейдут британскому МИДу.

Российские компании вполне могут подготовиться к санкциям заблаговременно, указывает в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Тем не менее нужно смотреть отдельные сектора экономики, где мы связаны наиболее тесно.

«Вопрос в том, есть ли возможность диверсифицировать заранее, например, поставщиков аналогичных компонентов и товаров. Я думаю, это нужно искать. Сейчас многие технологии Китай производит», — отметил эксперт.

По его словам, подготовиться действительно нужно. «И не только к британским санкциям, а вообще всегда иметь двойную защиту, учитывая обострение геополитических и санкционных веяний», — резюмировал он.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей между тем заверяют, что российские компании справятся с ужесточением санкций после Brexit.

«Все же зависит от государства, как оно будет соблюдать с предприятиями правила игры. Все ведь это второстепенно — санкции и давление со стороны иностранных государств на наши компании, потому что рынок большой. В любом случае, каких бы санкции не было, у нас остается рынок Индии, восточной Азии и российский рынок. Рынка хватает, где работать, не имея проблем со стороны этих санкционных новшеств», — цитирует члена бюро РСПП Давида Якобашвили «Говорит Москва».

Товарооборот между Россией и Великобританией по итогам прошлого года достиг $13,7 млрд. В основном импортирует Россия из Британии машины, оборудование и транспортные средства, а также продовольствие и сельхозсырье. Большая часть экспорта в королевство — минеральные продукты, драгметаллы и химическая продукция.

Напомним, в июне Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в РФ. Новая поправка вступила в силу 14 августа. В октябре же Лондон ослабил антироссийские санкции для проекта по изучению Марса ExoMars-2020. Для этого британские власти внесли поправки в закон об экспорте. Они позволят поставлять в Россию вещества для «определенных пусковых установок, запусков или заправок отдельных спутников или для испытаний и полетов в рамках миссии» (цитата по РИА «Новости»).