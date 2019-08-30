Спасти самих себя: россиянам разрешат выкупать долги

Минэкономразвития планирует обязать банки давать возможность заемщикам выкупить их собственные кредиты перед передачей долга третьему лицу. Министерство уже подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности», передает «Коммерсантъ», ссылаясь на поясняющую записку к документу.

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По задумке авторов инициативы, кредиторы должны будут в первую очередь предложить выкупить просроченный кредит самим должникам. Если заемщик откажется, то в будущем он все равно по закону сможет перекупить долг у нового владельца. Но при таком раскладе ему придется уже покупать ссуду за двойную цену сделки между банком и коллектором. Если же предложение не будет сделано до договора с третьим лицом, то должник должен иметь возможность купить свой долг по половинной цене.

Также в документе указано, что должники смогут выкупить кредиты с большой скидкой. В среднем долг будут продаваться за 2,8% от величины ссуды. По схожей цене в настоящее время долги приобретают коллекторские агентства.

При этом услугой выкупа долга смогут воспользоваться только добросовестные заемщики.

Подобная мера позволит защитить права заемщиков, уверены в ведомстве. Дело в том, что сейчас кредиторы продают коллекторам долги по ценам значительно ниже невыплаченной суммы, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. В итоге перекупщики покупали долги по бросовой стоимости и весьма суровыми методами выбивали деньги у россиян.

К примеру, пару лет назад в Ульяновске коллектор, пытаясь заставить должника платить по кредитам, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома. В результате ожоги получили двухлетний ребенок и 56-летний мужчина.

Увечья могут быть и моральными. В Новосибирске сотрудники коллекторской службы разместили в интернете некролог о годовалой девочке, отец которой не мог расплатиться по долгу в три тысячи рублей. Незадолго до того коллекторы распространяли в Сети рекламу сексуальных услуг, на которой были размещены фотография, номер телефона и адрес 28-летней супруги должника.

«Безусловно, от коллекторов такая мера спасет, и россиянам станет жить легче. Но для банков подобные обязательства грозят существенными издержками. Дело в том, что эта инициатива освобождает должника от исполнения обязательств, так как он сможет выкупить свой долг за значительно меньшую сумму.

Фактически, ведомство заставит банки прощать часть долгов своим клиентам»,

— отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Эксперт добавляет, что кредитные организации при принятии этих изменений лишаются возможности продавать долги для освобождения резервов и диверсификации своих инвестиционных портфелей. «Учитывая возможные издержки, банки добровольно вряд ли пойдут на такие уступки клиентам. Несмотря на все сложности, схема продажи долгов через коллекторов выглядит более жизнеспособной», — признает собеседник «Газеты.Ru».

Долговая яма

Между тем долги россиян по кредитам только продолжают расти. Так, в первой половине текущего года кредитные организации предложили коллекторам выкупить около 175 млрд рублей просроченных долгов, свидетельствуют данные коллекторского агентства ЭОС и «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 60%.

При этом количество предлагаемых к переуступке кейсов выросло почти в три раза: с 611 тыс. до 1,76 млн штук. Тем не менее, средний размер задолженности заметно снизился. Если в 2018 году россияне в среднем допускали просрочки по кредиту размером свыше 180 тыс. рублей, то сейчас показатель снизился до 98 тыс. рублей.

Данная динамика наглядно указывает на тот факт, что потребители стали брать больше кредитов, но меньшего размера, отмечает Вячеслав Путиловский.

Около 45% клиентов микрофинансовых организаций оформляют займы для поддержания текущего образа жизни, свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Юником 24».

При этом около половины заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берут в долг для покупки товаров первой необходимости, в том числе и продуктов.

«Россияне и так не могут расплатиться по долгам, поэтому предложение ведомства вряд ли сможет существенно снизить долговую нагрузку граждан. Другое дело, что часть добросовестных заемщиков могут получить возможность подправить свое финансовое положение и не копить долги», — заключает Путиловский.