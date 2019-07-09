Без отдыха: за что россиян лишат отпуска

В разгар сезона летних отпусков в Роструде решили напомнить россиянам, по каким причинам сотрудников могут лишить законного отпуска.

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Как оказалось, в случае угрозы благополучной работе предприятия работодатель может перенести отпуск на следующий год, передает агентство РИА «Новости». Делается это с согласия работника. После этого перенесенные отпускные дни нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания года, за который они предоставляются.

Также руководство может вызвать сотрудника из отпуска.

Роструд отметил, что не существует законодательно установленного списка причин такого решения. В каждой организации это индивидуально, поскольку причины в Трудовом кодексе не прописаны, и их вправе самостоятельно определить работодатель.

При этом работник тоже имеет право перенести отпуск.

Так, если работодатель задержал сотруднику отпускные и не напомнил о времени начала отпуска за две недели, то законный отдых в таком случае тоже откладывается, однако уже по инициативе работника.

Для этого необходимо написать письменное заявление с просьбой перенести отпуск на другой срок. Время его в таком случае решается по согласованию с сотрудником.

Кроме того, как напоминают в Роструде, отказывать в ежегодном отпуске в течение двух лет подряд запрещено. Также нельзя лишать отпуска сотрудников моложе 18 лет и занятых на вредных и опасных производствах.

Не хотят отдыхать?

Между тем, судя по опросам, многие россияне и так этим летом не рассчитывают полноценно отдохнуть.

Не планируют уходить в отпуск этим летом 52% россиян.

Эти данные приводились в июньском опросе, проведенном порталом «Работа.ру».

Из числа опрошенных респондентом более трети (32%) не возьмут отпуск по причине недавнего трудоустройства, 15% — по финансовым причинам.

При этом 14% респондентов откажут себе в отпуске из-за невозможности отключиться от рабочих дел.

Планируют отдых этим летом менее половины (48%) респондентов.

Но даже те, кто находится далеко от рабочего места, не могут забыть о работе и полноценно отдохнуть.

В ходе других опросов портала «Работы.ру» ранее выяснялось, что 56% респондентов планировали в той или иной мере работать во время отпуска — проверять почту, общаться с коллегами. Из них 16% признавались, что для них отпуск — это формальность.

Кем заменят отпускников

На прошлой неделе Роструд пояснял, кто может заменить отпускников.

Так, существуют несколько вариантов замещения отдыхающих — совмещение, совместительство, временный перевод и найм временного сотрудника.

В первом случае работник остается на своей должности, а также выполняет обязанности находящегося в отпуске сотрудника. Это происходит в рамках одного трудового договора. При этом работа на условиях совмещения должна оплачиваться. А для определения суммы компенсации заключается дополнительное соглашение.

Работник вправе досрочно отказаться от дополнительной работы, для этого необходимо письменное заявление. При этом совмещение должностей допускается только с письменного согласия работника.

При совместительстве сотрудник на работе тратит свободное время на то, чтобы выполнить трудовые функции отпускника. Работа за коллегу должна длиться не более четырех часов в течение одного дня, а также не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Для работы по совместительству необходимо дополнительно заключить еще один договор с работодателем.

При этом ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 28 календарных дней. Как минимум одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней.

Работодатель не должен участвовать в распределении дней — например, в обязательном порядке требовать от сотрудника включить в отпуск выходные.

За нарушение этого правила Трудовой кодекс предусматривает санкции. Это предупреждение или штраф — до 5 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 50 тыс. для юридических лиц. При повторном нарушении возможна дисквалификация должностного лица.

Руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлиненный отпуск. Его продолжительность может составлять 56 календарных дней. Длительность отпуска директоров и воспитателей детсадов может составлять 42 календарных дня.