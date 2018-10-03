Черное золото: Путин заявит о будущем нефтяного рынка. LIVE

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Между тем, в кулуарах форума развернулась заочная полемика между президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и Александром Новаком. Глава крупнейшей частной нефтяной компании в РФ заявил в интервью «Ведомостям», что российские компании уже вышли на предел добычи. Но Александр Новак выразил несогласие с такой позицией. «Мы в этом году ожидаем 555 млн т (нефти) примерно. У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том что сейчас прорабатываются меры стимулирования», - сказал он журналистам.
Вместе РФ и саудиты нарастят добычу. Но это возможно только при желании России, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. «В пользу этого говорят мощности по производству оборудования и резервы для его закупки», - обращает внимание эксперт.
Аналитики склоняются к версии, что российские нефтяники просто пока не хотят наращивать добычу. Растущие цены на нефть создают прекрасные возможности для получения сверхприбыли.
«Русские и саудиты договорились втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке Трампа», – сказал агентству один из источников.
Накануне старта РЭН агентство Reuters сообщило со ссылкой на четыре осведомленных источника, что Халид аль-Фалих и Александр Новак после череды встреч в сентябре согласились нарастить добычу нефти в сентябре-декабре, чтобы сдержать рост нефтяных цен.
Возвращаемся в московский Манеж. Зал пленарного заседания почти полон играет расслабляющая музыка. Информации о начале мероприятия нет. В зал ведёт центральный проход в виде тоннеля с подсветкой внутри, а в конце тоннеля вращается площадка. На интерактивной стене в зале идет реклама мэрии Москвы и Росконгресса.
Накануне старта РЭН агентство Reuters сообщило со ссылкой на четыре осведомленных источника, что Халид аль-Фалих и Александр Новак после череды встреч в сентябре согласились нарастить добычу нефти в сентябре-декабре, чтобы сдержать рост нефтяных цен.
Ранее в иностранных СМИ появлялась информация о том, что у Саудовской Аравии нет возможности нарастить добычу. В частности, об этом заявлял представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили.
Судя по реакции ключевых министров стран ОПЕК и неОПЕК, это уже изрядно раздражает нефтяников. «Рынок должен определять цены», – напомнил ранее Халед аль-Фалих.
Свою лепту в сдерживание ралли на нефтяном рынке пытается внести и президент США Дональд Трамп. Посредством привычной ему твиттер-дипломатии, периодически призывая страны нефтяного картеля сбить цены на мировом рынке. С этим тезисом он также выступал недавно на Генеральной ассамблее ООН.
Обычно Россия и Саудовская Аравия, как крупнейшие экспортеры черного золота, становятся своего рода буфером для апокалиптических прогнозов. Министр энергетики РФ Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалих всегда публично заявляют о потенциале роста нефтедобычи и отсутствии угрозы дисбаланса на рынке. Но слухи о том, что потенциал роста у нефтяных держав недостаточен, все чаще проникают в публичную плоскость.
Тема добычи нефти и потенциала ее наращивания традиционно становится главной на тех площадках, где встречаются министры нефтедобывающих стран. На фоне санкций США против иранской нефти и падения поставок из Венесуэлы и ряда других стран, у участников рынка растут опасения по поводу возможного дефицита сырья.
Но слишком сильно затягивать начало пленарного заседания нельзя. Владимиру Путину сегодня еще лететь в Санкт-Петербург, где он проведет переговоры с австрийским канцлером Себастианом Курцем. Еще лидеры примут участие в церемонии открытия художественной выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций», а потом состоится встреча президента России с финалистами конкурса «Учитель года-2018».
Возможно, что задержка связана с тем, что Владимир Путин проводит переговоры. На сайте Кремля была анонсирована встреча с «на полях» с генеральным секретарём Организации стран – экспортёров нефти Мохамедом Баркиндо.
Предполагалось, что пленарное заседание начнется примерно в 13:00. Но прошло уже пятнадцать минут, а зал пока заполнен меньше, чем наполовину. Даже журналисты не торопятся пройти внутрь. Ходят слухи, что панельная сессия начнется не раньше 14:00.
В пленарке вместе с российским президентом участвуют: министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид А. аль-Фалих, главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден, президент Fortum Corporation Пекка Лундмарк, глава Total Патрик Пуянне и генеральный директор Enel S.p.А. Франческо Стараче. Вести заседание будет Райан Чилкоут — телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour.
Добрый день, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию с пленарного заседания Российской энергетической недели, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Название заседания «Устойчивая энергетика для меняющегося мира».