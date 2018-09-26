Америка топит рубль: ФРС поднял ставку

Федеральный комитет открытого рынка Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз за 2018 год подняла базовую ставку денежного рынка — на 25 базисных пунктов. Теперь она будет в диапазоне 2-2,25%.

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Решение о повышении ставки было принято представителями Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС единогласно. FOMC обычно поднимает ее, чтобы не допустить разгона инфляции и перегрева экономики.

С последнего заседания комитета в августе макроэкономическая статистика показывает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет, отмечается в релизе FOMC. Уровень безработицы в США оставался низким, число рабочих мест росло, как и расходы домохозяйств.

«Потребительские расходы и инвестиции бизнеса в основной капитал росли высокими темпами», — отмечается в документе.

При этом годовая инфляция держится около таргета в 2%.

Решение ФРС совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка. Именно такое, умеренное, а не агрессивное повышение ставки и предсказывали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Как говорится в заявлении ФРС, «при определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%».

При этом на предыдущем заседании комитета, состоявшемся 31 июля — 1 августа, регулятор давал понять, что намерен поднять ставку еще дважды, помимо предыдущих двух повышений.

Напомним, как повышалась ставка ФРС в последнее время. В конце 2015-го ФРС повысила базовую процентную ставку с околонулевого уровня на уровень 0,25%, впервые почти за 10 лет.

В 2016 году ставка была поднята один раз на уровень 0,5-0,75%., в 2017 году она росла трижды. С 2018 года ставка была повышена дважды, в марте и июне. А в 2019 году американский ЦБ дал понять, что может увеличить ее трижды.

Как поясняет Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»,

инвесторы продолжат ожидать еще одного повышения до конца года и как минимум двух повышений в течение 2019: денежно-кредитная политика продолжит ужесточаться с целью защиты экономики от «перегрева».

При этом фондовые индексы США прибавляют 0,3-0,7% на новостях о повышении базовой ставки.

Эксперты говорят, что нынешнее решение Федрезерва уже заложено рынком в текущие котировки, поэтому оно вряд ли отразится на курсе доллара.

Однако, если ФРС США в ближайшее время все-таки решится на ужесточение денежно-кредитной политики, то это может привести к снижению курса рубля.

По словам Анастасии Игнатенко, ведущего аналитика ГК TeleTrade, даже риторика Федрезерва о том, что денежно-кредитная политика будет ужесточена, бывает поводом для резкого укрепления американской валюты.

Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс», говорит, что

агрессивное повышение ставки ФРС США приводит к вымыванию капитала с развивающихся рынков и это, естественно, оказывает давление и на валюты развивающихся стран.

Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду, 26 сентября, посоветовал россиянам не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты.

Также министр заверил жителей России в том, что политика Центробанка и правительства обеспечат устойчивое развитие экономических показателей. Он подчеркнул, что российская макроэкономическая политика настроена на обеспечение долгосрочной стабильной динамики курса.

Орешкин подтвердил ранее утвержденный Минэкономразвития прогноз курса доллара на конец года в районе 64 рублей.

Министр добавил, что колебания курса носят временный характер.

«Сейчас курс опустился ниже отметки в 66 рублей за доллар. У нас, как я и говорил раньше, прогноз на конец года — в районе 64 рублей за доллар. Это те уровни, где рубль должен находиться фундаментально в текущих условиях, поэтому вокруг этих значений и стоит ждать курс до конца этого года», — сказал Орешкин.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на четверг, составил 65,76 рублей, следует из данных Центробанка.