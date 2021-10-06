В России будут изымать автомобили за пьяное вождение

Полиция республики Тыва будет изымать автомобили у водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Введение такой меры объяснили ростом случаев пьяного вождения в регионе. Дело в том, что до сих пор водители или собственники автомобилей, которых задержали за нетрезвую езду, могли забрать свои транспортные средства уже через несколько часов после того, как машину отправляли на штрафстоянку.

Автомобиль будет считаться вещественным доказательством до решения суда. Практика изъятия автомобилей вводится в рамках расследования уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Автовладельцы, которые доверяют машины нетрезвым водителям могут лишиться автомобиля на весь срок расследования уголовного дела о повторной пьяной езде до вынесения приговора судом. Наказание за передачу машины пьяному водителю — штраф на 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Летом в России был принят закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Раньше пьяная езда за рулем наказывалась двумя годами лишения свободы, теперь за повторное нарушение суд может приговорить к трем годам тюрьмы. Также максимальный размер штрафа увеличили с 300 до 500 тысяч рублей.

До этого глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что с 2022 года сотрудников ГИБДД оснастят специальными приборами для моментального распознавания нетрезвых автомобилистов.

С января по июнь 2021 года в России произошло 57,6 тыс. дорожных аварий, что на 7,1% меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 года, следует из статистического отчета ГИБДД РФ, подготовленного по запросу «Газеты.Ru».

Ранее эксперты-наркологи рассказали «Газете.Ru», в какой срок алкоголь «выветривается» из организма, и развенчали несколько мифов о народных средствах, которые якобы помогают обмануть алкометр инспектора ГИБДД.