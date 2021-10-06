В России разработали технологию для оценки загруженности парковок

В России создали технологию, которая позволяет оценить загруженность парковок во дворах при помощи машинного радиозрения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

В пресс-службе НТИ рассказали, что разработка функционирует следующим образом: осветительные системы (фонари) в зависимости от площади объекта оснащают одним-двумя радиомодулями, которые отслеживают загруженность парковок.

Как сообщил сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин, полученные данные загружаются в единый центр, и система, используя нейросетевую библиотеку, обрабатывает, анализирует и визуализирует эту «информацию в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц».

В НТИ также отметили, что кроме сервисов для населения, интеллектуальный анализ таких данных может выстраивать предиктивную аналитику и выводить разного рода рекомендации для городских структур.

В пресс-службе платформы добавили, что в настоящее время параллельно ведется разработка сервиса, позволяющего водителям с помощью чат-бота, интегрированного в геоинформационную систему, получить сведения о загруженности парковки по конкретному адресу.

Ранее автовладельцы оценили легкость парковки во дворах в крупных городах России.