Пьяный подросток попал в аварию в Ростовской области

СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии. В результате аварии в Каменск-Шахтинске погибли два человека, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

«По данным следствия, 3 июля примерно в 05.30 подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь по Советской улице в микрорайоне Лиховской в Каменск-Шахтинске, не оценив дорожную обстановку и не убедившись в безопасности выбранной скорости, не справился с управлением и столкнулся с деревом», — заявили в Следственном комитете.

На месте происшествия погибли двое пассажиров 16 и 19 лет. Следственные действия продолжаются, находившийся за рулем несовершеннолетний был доставлен в больницу.

Сейчас водитель в тяжелом состоянии остается в реанимации.

Ранее была названа причина половины смертельных ДТП в Москве. С начала года превышение скорости стало причиной 46% смертельных аварий.