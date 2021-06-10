В МВД предложили сделать техосмотр добровольным вместо обязательного

В Министерстве внутренних дел России разработали предложение, по которому российские владельцы легковых машин станут проходить технический осмотр добровольно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

»МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 «О техническом осмотре» и 196 «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — заявил он.

По словам главы ведомства, ответственные владельцы авто заинтересованы в том, чтобы их транспортное средство было исправным. Черников добавил, что инициатива не коснется ряда категорий машин. Речь идет о деятельности такси, грузовиков, автомашин организаций, автобусов.

Данный механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов и такси, обратил внимание глава Госавтоинспекции.

Кроме того, было разработано предложение, разделяющее полис ОСАГО, а также диагностическую карту. Этот законопроект сейчас на рассмотрении в Государственной думе. Если его примут, то получение полиса ОСАГО не будет зависеть от наличия диагностической карты.

Ранее сообщалось, что введены новые нормы для владельцев авто. Также ужесточилось наказание по статье об отказе от прохождения медицинского освидетельствования — при наличии в салоне несовершеннолетнего водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей и лишить прав на три года.