На набережной в Москве автомобиль с пассажирами упал в реку

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль упал в реку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Нагатинской набережной, 32, к. 1, автомобиль упал в реку, несколько человек пострадали», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что всех пострадавших вытащили на берег, в настоящее время их осматривают медики.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре столицы машина упала в Москву-реку у Храма Христа Спасителя.