Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области

В Курганской области произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля Audi Q5, в результате чего погибли пять человек, а еще пять получили повреждения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По информации властей, авария случилась 11 мая на автодороге Екатеринбург- Шадринск-Курган.

Как стало известно, всего в микроавтобусе было восемь человек.

«Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Четыре пострадавших находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация одного из них – ребенка – в больницу Кургана», — сказано сообщении.

По данным областного правительства, в иномарке находились водитель и пассажир-женщина. В результате инцидента мужчина погиб, а женщина была госпитализирована с травмами.

Отмечается, что по поручению губернатора региона Вадима Шумкова развернули штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Ранее при ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек.