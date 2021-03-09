Во Владивостоке пьяный водитель сбил ворота детсада

Пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и катался по его территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве сообщили, что 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, сел за руль автомобиля Mitsubishi Mirage. «Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения», — сказано в сообщении.

Как отмечается, сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя неподалеку от места происшествия. По информации УМВД, при задержании мужчина оказал сопротивление правоохранителям.

В результате инцидента пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Ранее в Благовещенске женщина-водитель погибла в ДТП, уходя от полицейской погони.