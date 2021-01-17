Три автомобиля столкнулись на МКАД

На 46-м км внешней стороны МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта Москвы.

В дептрансе сообщили, что в районе пересечения с Киевским шоссе на МКАД столкнулись три автомобиля, в том числе такси и грузовик.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

Кроме того, в департаменте уведомили, что грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть. В районе аварии возникла пробка длиной 2 км. В настоящее время проезжая часть по внутренней стороне МКАД освобождена в полном объеме.