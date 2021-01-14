Три человека погибли, один пострадал в ДТП в Кировской области
Бернст Ю.
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В Кировской области столкнулись три легковых автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
В результате три человека погибли и один получил травмы.
Уточняется, что ДТП произошло в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги «Киров — Советск — Яранск».
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