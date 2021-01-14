На 30-м километре МКАД перекрыто движение из-за застрявших грузовиков

Движение на внешней стороне 30-го км МКАД перекрыто из-за застрявших грузовиков. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

Фуры застряли по четырем рядам из пяти. Уточняется, что движение перекрыто в районе пересечения внешней стороны МКАД с Востряковским проездом.

Как отмечает департамент транспорта, затор образовался из-за сильного ночного снегопада.

В настоящее время движение затруднено на 8,8 км.

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