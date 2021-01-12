В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь машин

В Нижнем Новгороде столкнулись автокран и восемь машин, пишет «Российская газета».

Как сообщили сотрудники ГИБДД, автокран покатился по дороге, из-за чего протаранил восемь автомобилей.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

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