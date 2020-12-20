Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с фурой под Омском

На трассе в Крутинском районе Омской области столкнулись легковой автомобиль и фура, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, легковым автомобилем управлял молодой человек 1999 года рождения, не имеющий водительского удостоверения. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем.

В результате на месте происшествия скончался 19-летний пассажир легкового автомобиля, сам водитель умер спустя несколько минут в карете скорой медицинской помощи. Еще два пассажира — девушка 2006 года рождения и парень 1998 года рождения — были госпитализированы.