Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Бурятии
Катерина Медведева
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В Бурятии произошла авария с маршруткой на участке федеральной дороги «Байкал». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
«Сегодня днем поступило сообщение о столкновении маршрутного микроавтобуса Fiat Ducato с легковым автомобилем Honda», — говорится в сообщении спасательного ведомства.
Отмечается, что ДТП произошло на 264 км ФАД Р-258 «Байкал».
В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте. В маршрутке травмы получили два человека.
На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС.
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