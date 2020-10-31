В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным

Московским автомобилистам с 7 ноября запретят выезжать на выделенные полосы по выходным, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Проезд по всем выделенным полосам в Москве вне зависимости от дня недели будет разрешен исключительно для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов, указано в сообщении.

«Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках», – пояснили в департаменте.

Кроме того, по мнению ведомства, единый режим работы выделенных полос «поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов».

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