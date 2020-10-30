МВД Украины раскрыло подробности смертельного ДТП в Киеве

Водитель автомобиля, который въехал в толпу людей в центре Киева на Майдане Незалежности, был трезвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Украины.

Ранее стало известно, что авария произошла около 16.00 по местному времени. Автомобиль после столкновения с толпой выехал на проезжую часть, где также протаранил еще четыре машины. В результате ДТП два человека погибли, а трое получили травмы.

По данным МВД, устроивший смертельное ДТП на Майдане водитель потерял сознание в момент аварии. Он был трезв.

В настоящее время другие подробности аварии выясняются.

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