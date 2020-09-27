В ДТП с автобусом под Калининградом погибли шесть человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате погибли шесть человек. Еще восемь человек получили травмы.

Авария произошла на автодороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мотоциклист сбил ребенка и протаранил две машины в Москве

Под Рязанью четверо погибли, трое пострадали в ДТП

В Саранске двое перевернулись в машине и погибли, скрываясь от полиции