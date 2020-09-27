В ДТП с автобусом под Калининградом погибли шесть человек
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В результате погибли шесть человек. Еще восемь человек получили травмы.
Авария произошла на автодороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мотоциклист сбил ребенка и протаранил две машины в Москве
— Под Рязанью четверо погибли, трое пострадали в ДТП
— В Саранске двое перевернулись в машине и погибли, скрываясь от полиции