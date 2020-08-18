В России могут подорожать автомобили

Россиянам стоит готовиться к тому, что вскоре цены на новые автомобили будут повышаться. С таким мнением выступил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН.

По его данным, в прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж машин по сравнению с 2019 годом. Он отметил, что все производители выходят на докризисный уровень работ.

«Сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — считает Моржаретто.

Специалист также ответил на вопрос о том, что все производители выходят на докризисный уровень. Моржаретто заявил, что производили в настоящее время работают с осторожностью и не требуют от дилеров забивать склады машинами. В связи с этим какую-либо нехватку могут ощутить только покупатели, желающие приобрести авто здесь и сейчас.

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