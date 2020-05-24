В Астраханской области госпитализированы 16 человек после ДТП с маршруткой

Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Астрахань-Володарский», опрокинулся и скатился с трассы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Авария произошла у поселка Белый Ильмень.

В маршрутке находились 16 человек, все госпитализированы в астраханскую городскую больницу №3.

По предварительным данным, погибших нет.

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