В Астраханской области госпитализированы 16 человек после ДТП с маршруткой
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Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Астрахань-Володарский», опрокинулся и скатился с трассы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.
Авария произошла у поселка Белый Ильмень.
В маршрутке находились 16 человек, все госпитализированы в астраханскую городскую больницу №3.
По предварительным данным, погибших нет.
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