В Нью-Йорке закрыли часть дорог, чтобы жители могли соблюдать дистанцию на прогулках

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Мэр Нью-Йорка Билла де Блазио принял решение о закрытии части автодорог в городе, чтобы жители могли соблюдать социальную дистанцию во время прогулок. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он отметил, что для пешеходов и велосипедистов были перекрыты части дорог, которые прилегали к паркам и пешеходным улицам.

«В субботу мы собираемся открыть первые 7 миль ( 11,2 километра. — примечание «Газеты.Ru») улиц для пешеходов и велосипедистов», — написал де Блазио.

Данную меру власти Нью-Йорка планировали ввести с понедельника, 4 мая, однако решение было принято раньше.

Также для пеших прогулок в городе планируется открытие 100 миль (почти 16й километр. — примечание «Газеты.Ru») автомобильных дорог.

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