В Коми в ДТП погибли пять человек
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В республике Коми при столкновении двух легковушек пять человек погибли и двое пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«В 22.04 поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей в республике Коми на местной автодороге», — сказал источник.
В одной из машин находились трое взрослых — они скончались до приезда скорой. Два взрослых пассажира из другого автомобиля погибли, два ребенка доставлены в больницу.
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