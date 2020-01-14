Семь автомобилей столкнулись на мосту в Кемерово

В Кемерово на Терешковском мосту столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Кемеровской области.

Водитель, двигаясь со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями попутного направления. После этого он выехал на полосу встречного движения, где также столкнулся с тремя машинами.

Уточняется, что при аварии пострадали четыре человека. Все они доставлены на обследование в стационар.