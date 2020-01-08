Адвокаты Карлоса Гона обвинили Nissan в предвзятости

Адвокаты бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона обвинили компанию Nissan в предвзятости при проведении внутреннего расследования. Об этом сообщает Reuters.

По мнению адвокатов, целью расследования было смещение Гона с поста руководителя альянса, чтобы не допустить интеграции Nissan и Renault.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

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