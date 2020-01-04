ГИБДД намерены исключить «площадку» из экзамена на водительские права в 2020 году

Государственная инспекция безопасности дорожного движения России намерена с 1 октября 2020 года исключить «площадку» из экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николая Гилякова.

Представитель ГИБДД отметил, что инспекция подготовила ряд новых нормативно-правовых актов, в том числе относительно процедуры проверки знаний и навыков на экзамене на получение водительских прав.

«Основное - это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D», — сказал Гиляков.

По словам, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олега Понарьина, нецелесообразно дублировать данный экзамен в ГИБДД, так как они проводится на площадках в автошколах.

Председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов считает, что практический экзамен станет дешевле после нововведений.

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