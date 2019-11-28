Шесть россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане
Шесть российский туристов, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике, находятся в тяжелом состоянии, у еще 21 человека зафиксированы травмы средней тяжести. Об этом сообщает посольство России в Венесуэле на своей странице в Facebook.
Россияне находятся на стационарном лечении в городах Санто-Доминго и Игуэй. Еще пять туристов из России после получения необходимой медицинской помощи выписаны из больниц и находятся в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения в Россию.
При этом семь человек уже вылетели в Москву.
Диппредставительство выразило благодарность гражданам России, постоянно проживающим в Доминиканской Республике, и доминиканским выпускникам советских и российских вузов, которые узнав об аварии, предложили помощь.
ДТП с участием автобуса, в котором находилось 39 россиян, произошло во вторник, 26 ноября, неподалеку от города Игуэй. Автобус с туристами направлялся в аэропорт. Он столкнулся с грузовиком и перевернулся.
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