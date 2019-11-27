Семь россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане

Из 27 госпитализированных россиян семеро находятся в тяжелом состоянии после аварии с участием туристического автобуса и грузовика в Доминиканской Республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу турагентства Anex Tour.

В компании рассказали, что семеро россиян находятся в тяжелом состоянии в больнице Санто-Доминго, однако угрозы их жизни нет. Остальных 20 наблюдают врачи, они в удовлетворительном состоянии.

Уточняется, что всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сотрудники принимающей компании контролируют ситуацию.

В пресс-службе добавили, что семь россиян из 39 уже покинули Доминикану на своем рейсе 26 ноября. Еще пятеро сейчас находятся в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылететь на ближайшем рейсе.

ДТП с участием автобуса, в котором находилось 39 россиян, произошло во вторник, 26 ноября, неподалеку от города Игуэй. Автобус с туристами направлялся в аэропорт. Он столкнулся с грузовиком и перевернулся. По словам руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова, одной из пострадавших россиянок ампутировали обе руки, в автобусе также находились дети.

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