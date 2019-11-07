Стали известны обстоятельства наезда на полицейского в Петербурге
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Стали известны детали ЧП с наездом на полицейского в Петербурге. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что транспортного средства, которое сотрудники полиции остановили на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе для проверки документов, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уточняется, что впоследствии мужчина попытался скрыться, сбив сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом лодыжки.
Спустя время нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.
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