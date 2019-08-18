Минздрав поделился подробностями о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
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В Министерстве здравоохранения России рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП с автобусом в Перми. Об этом информирует ТАСС.
Как известно, всего из-за аварии в больницу попали 32 человека.
Уточняется, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что ДТП привело к гибели одного человека.
Согласно предварительной информации, авария случилась из-за технической неисправности автобуса.
Ранее сообщалось, что по факту ДТП с автобусом в Перми возбудили уголовное дело.