Минздрав поделился подробностями о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

В Министерстве здравоохранения России рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП с автобусом в Перми. Об этом информирует ТАСС.

Как известно, всего из-за аварии в больницу попали 32 человека.

Уточняется, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что ДТП привело к гибели одного человека.

Согласно предварительной информации, авария случилась из-за технической неисправности автобуса.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП с автобусом в Перми возбудили уголовное дело.