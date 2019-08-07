Туристический автобус с детьми загорелся в Греции

В Греции в тоннеле у города Козани загорелся туристический автобус. Об этом сообщает местное интернет-издание kozanilife.gr.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что автобус загорелся по непонятным причинам в то время, когда он находился в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.

Согласно изданию, водителю удалось вывести транспортное средство из туннеля, остановить его и высадить всех пассажиров.

В автобусе находились несколько десятков человек, среди них — много детей. Транспортное средство полностью сгорело.

Ранее сообщалось, что около 20 человек сгорели заживо в автобусе в Перу.