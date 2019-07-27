Российские подростки разбились на мотоцикле

В Екатеринбурге в результате ДТП разбились двое подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, 16-летний и 21-летний юноши врезались в кирпичный забор.

Уточняется, что оба парня получили серьезные травмы, и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что мажорка на Mercedes сбила насмерть студента в Челябинске.