Эксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку стекол

Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэкспорт Игорь Моржаретто отреагировал на предложенную в Госдуме идею отменить наказание для автовладельцев, имеющих тонированные стекла на машинах. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, обнародованное предложение Госдумы является популистским. Моржаретто считает, что в настоящее время наказания за тонированные стекла не «самые жесткие».

«Не стоит забывать, что есть страны, где тонировка вообще запрещена», — добавил Моржаретто.

Он отметил, что россияне часто тонируют стекла просто так, из-за «желания непонятно чего». Он рассказал, что видел даже тонированные фары и лобовые стекла и подчеркнул, что не понимает этого.

Ранее сообщалось, что штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме.

23 июня депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин. В настоящее время штраф за наличие стекол, светопропускная способность которых не соответствуют техническому регламенту безопасности, составляет 500 рублей.