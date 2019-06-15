Росавтодор прояснил ситуацию с увеличением скоростного лимита

Росавтодор заявил, что пока не намерен вводить увеличение скоростного режима на магистральных трассах, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что увеличение лимита до 130 км/ч носит рекомендательный характер.

В ведомстве пояснили, что разработка стандартов вовсе не означает, что «на следующий день на всех федеральных трассах поменяются дорожные знаки».

Ранее сообщалось, что в России может быть введен новый ГОСТ, позволяющий владельцам дорог устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч.

Эксперимент может быть проведен на участках трасс М4 и М11. В Госдуме рассказали, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно, а подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет.